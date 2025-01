Nuovo personale per il porto turistico di Castelsardo, infrastruttura in crescita e recentemente interessata dai lavori di rifacimento del muro di contenimento, appena conclusi. La Gecas - Gestioni Castelsardo Srl, società partecipata dal Comune, ha indetto 3 concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di 4 figure professionali. L’avviso è rivolto a un impiegato amministrativo, un responsabile marketing e comunicazione, un operaio specializzato provetto e ormeggiatore, e due operai specializzati-ormeggiatori.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente attraverso appositi moduli online indicati negli annunci della sezione "Bandi" del sito web www.portodicastelsardo.com. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 11 gennaio alle ore 12. Nel porto turistico sono stati realizzati anche i lavori per la sostituzione del ponte pedonale sul canale di collegamento con il Rio Frigiano.

La struttura, costruita nel 2006, si presentava degradata. Inoltre, il porto è stato oggetto di diversi interventi di efficientamento e illuminazione.

