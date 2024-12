L’amministrazione comunale di Castelsardo, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, potrà contare sui fondi pari a 130mila euro, risorse assegnate dalla Regione Sardegna, per la redazione del Piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale. Contestualmente si procederà alla redazione del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima formazione, ovvero centro storico, sempre in adeguamento al Ppr. Il Piano in vigore per il centro storico è, infatti, ancora quello adottato nel 1998 mentre l'attuale Piano di fabbricazione, che regola l'edilizia in città, risale al 1983. La precedente amministrazione Capula aveva provveduto ad istituire l’Ufficio di Piano individuando determinate figure professionali, elaborando il documento “Obiettivi della Pianificazione”, che illustra le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi sia dal punto di vista ambientale, storico e culturale. Erano stati redatti anche gli elaborati necessari per la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) che dovranno essere sottoposti all’Autorità competente in materia ambientale (Provincia di Sassari). Come ultimo atto era stato redatto anche l'aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico (Pai).

