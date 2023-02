Il comune di Castelsardo amministrato dal sindaco Antonio Capula ha ottenuto un nuovo finanziamento, stavolta di 125mila euro, per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione della spiaggia antistante la Vela Blu, e nella strada di collegamento tra via Venezia e via Milano.

"Un doveroso e sincero ringraziamento vada a tutti gli Onorevoli che in Regione hanno sostenuto e portato avanti la problematica da noi segnalata, approvando all’unanimità l’intervento - fanno sapere gli amministratori -. Un altro tassello del mosaico di opere".

Il contributo è frutto dell'approvazione della Finanziaria regionale, arrivata nella tarda serata di ieri.

