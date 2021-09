Sono un migliaio i passeggeri sbarcati a Porto Torres da Barcellona dal traghetto della compagnia Grimaldi e diretti ad Alghero per il 33esimo Aplec International del folklore. Arrivano dalla Catalogna e, molti di loro, sono stati intercettati per partecipare alla manifestazione presso la Corte d’Appello di Sassari contro l’arresto dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, fermato nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Alghero. Un provvedimento che dà esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la pubblica sicurezza.

A bordo della nave, approdata a mezzogiorno presso il molo industriale Asi, circa mille passeggeri e, tra di loro, diversi indipendentisti arrivati con alcuni pullman diretti a Sassari per manifestare sotto il tribunale in solidarietà del loro leader che si trova nel carcere di Bancali in attesa di una eventuale estradizione o libertà.

“E’ una ingiustizia e l’Europa se ne deve fare carico – sostengono gli indipendentisti – e con questo arresto il governo spagnolo dimostra di essere ridicolo”.

Rabbia e delusione per quanto accaduto al loro leader: “Protesteremo ad oltranza – aggiungono - fino alla decisione della libertà di Puigdemont, perché non sono state rispettate le regole internazionali”.

