Il presidente del consiglio comunale turritano Franco Satta chiama a raccolta a Porto Torres i presidenti dei consigli comunali della Rete Metropolitana di Sassari. L'incontro, in programma martedì 25 febbraio alle 12 nella sala consiliare del Comune, in piazza Umberto I, verterà sull'argomento di maggior attualità che riguarda il territorio, cioè l'impasse politica e istituzionale che blocca le nomine dei Presidenti dei Parchi Nazionali della Sardegna.

In particolare il Parco Nazionale dell'Isola dell'Asinara che, da svariati anni, ha visto avvicendarsi numerosi commissari ma nessun Presidente. Situazione che sta determinando serie difficoltà allo sviluppo delle piccole imprese collegate alle attività del Parco Nazionale e al volano economico creatosi intorno ad esse.

«L'assenza non permette soluzioni o vie d'uscita con il rischio della decadenza anche della direzione del Parco Nazionale. Se pure questo dovesse accadere - sottolinea Satta - sarebbe gravissimo perché potrebbe compromettere definitivamente non solo l'imminente stagione turistica ma i fondamentali principi istituzionali del Parco Nazionale relativamente alla tutela e difesa dell'ambiente. Nell'incontro, oltre all'analisi della situazione e allo scambio delle informazioni, non si esclude che i presidenti dei Consigli comunali possano programmare azioni congiunte allo scopo di sensibilizzare le autorità competenti per giungere al più presto possibile a una soluzione positiva».

