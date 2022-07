C’è un po’ di preoccupazione a Villanova Monteleone sul fronte dei contagi da coronavirus. Colpito anche il municipio, dove si sono verificati dei casi di positività tra i dipendenti. Per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Ligios ha deciso di chiudere gli uffici comunali sino al 17 luglio.

“La decisione è stata presa per essere in sicurezza tutti, soprattutto gli utenti – ha dichiarato il primo cittadino -. Siamo tutti in allerta perché da un positivo ne nascono altri”.

Tra i positivi c’era anche lo stesso sindaco, che si è fortunatamente negativizzato nella giornata di ieri. In paese, secondo quanto comunicato dallo stesso Ligios, dal portale dell’Ats il numero dei casi di Covid-19 è pari a dieci, mentre i dati non ufficiali parlano di una sessantina di contagiati.

“Bisogna stare attenti – ha concluso il sindaco -. La situazione è da tenere sotto controllo. Non ho conoscenza, comunque, di gente che sta male”.

