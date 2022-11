Lesioni e fessurazioni su tutta la facciata del fabbricato, condizioni di pericolo per l’incolumità dei passanti e dei residenti, uno stato di degrado che accomuna gran parte delle case di proprietà di Area, nel quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Veneto, angolo via Sardegna, per la messa in sicurezza dell’edificio di quattro piani attraverso la rimozione le parti di imminente pericolo di crollo della facciata. Le criticità evidenti hanno costretto il sindaco Massimo Mulas ad emanare una ordinanza di immediato ripristino, indirizzata ai proprietari dell’appartamento posto al piano terra e all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa per intervenire nell’immediato, al fine di mettere in sicurezza ogni parte pericolante della palazzina, con l’esecuzione dei lavori diretti a consolidare e risanare l’immobile, al fine di scongiurare il rischio di possibili cedimenti.

Accertato il distacco di porzioni di cemento e la caduta di pezzi del cornicione sul marciapiede, di fronte le attività commerciali, i vigili del fuoco con l’utilizzo di un’autoscala hanno provveduto a rimuoverle, un intervento di emergenza per evitare rischi a danno della pubblica e privata incolumità. In caso di inadempimento entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

© Riproduzione riservata