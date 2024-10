Studenti “promotori” della tutela dell’ambiente, esempio di rispetto per il decoro urbano.

Sono proprio loro i veri protagonisti della campagna di sensibilizzazione ambientale avviata dall’amministrazione comunale di Castelsardo in collaborazione con Econova, società che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Il 7 ottobre l’iniziativa ha coinvolto gli allievi castellanesi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea di Castelsardo - Osilo nel posizionamento di una serie di cartelli che invitano al rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di sviluppare il senso di responsabilità di bambini e ragazzi sul tema del rispetto dell’ambiente e della natura. Le attività didattiche giocano infatti un ruolo fondamentale nell’educare i giovani studenti all’importanza della conservazione della natura anche attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, il risparmio di energia e la riduzione di ogni genere di inquinamento.

«Io credo che la scuola sia l'unica istituzione in grado di mobilitare in modo efficace i giovani cittadini nel rispetto dell’ambiente. Sono inoltre convinto che la salvaguardia degli ecosistemi terrestri e marini non vada solo studiata, ma che siano necessarie anche azioni pratiche a livello individuale e collettivo sull'educazione degli studenti. Occorre infatti fare delle esperienze nell'ambiente naturale, quindi anche fuori dagli edifici scolastici, per esempio, impegnando gli studenti in giornate dedicate alla raccolta di rifiuti che, come purtroppo sappiamo, vengono spesso abbandonati nelle strade, lungo i litorali marini e persino nelle aree in cui sono presenti evidenze archeologiche», ha commentato Christian Speziga assessore all’Ambiente della giunta Tirotto.

All'iniziativa ha partecipato anche l'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Speranza Frassetto, che ha dichiarato di essere sempre molto favorevole alle campagne di sensibilizzazione ecologica sul campo. «Gli studenti ormai vengono avviati già dalla scuola materna all’educazione ambientale e al rispetto della natura, sia tramite progetti interni ed esterni alla scuola, sia attraverso lo studio curriculare dell’educazione civica», ha detto assessore Frassetto. «Già da piccolissimi vengono informati sulle criticità che pesano sul loro avvenire, se non ci si muove verso uno sviluppo sempre più sostenibile. Sanno che 193 Paesi membri dell’Onu, preoccupati per il futuro della Terra, hanno sottoscritto l’Agenda 2030 che contiene una serie di obiettivi volti a promuovere e salvaguardare il benessere delle persone e del pianeta. Quindi le basi teoriche ci sono tutte – aggiunge – e iniziative come questa e come altre previste dall’assessorato all’Ambiente del nostro comune mettono, però, i nostri bambini e ragazzi, faccia a faccia con le problematichereali, li responsabilizzano in prima persona e li avviano alle buone pratiche».

Il Comune ha già programmato una serie di interventi, in collaborazione con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castelsardo e Osilo, Maria Pinna, le insegnanti Elvira Decortes, Emanuela Masia, Bianca Denanni, Gavinuccia Zappino, Laura Ledda, Stefania Cimino, in sinergia con varie associazione ambientaliste, come Legambiente, WWF e LIPU per mantenere sempre viva l'attenzione sui problemi dell’ambiente, partendo dalla convinzione che per vincere la sfida di un futuro sostenibile siano indispensabili azioni educative concrete.

© Riproduzione riservata