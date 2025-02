Il programma de Lo Carraixali de l’Alguer patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero entra nel vivo con l'appuntamento di domenica 2 marzo con l'attesissimo Carnevale delle Borgate, l'evento che ha superato il quarto di secolo con immutata attrattiva. Dal 1999, l'associazione Guardia Grande ha contribuito all'organizzazione dell'evento, che animerà l’omonima borgata con carri allegorici e gruppi folk. Una giuria di esperti premierà i tre migliori carri, valorizzando il lavoro di squadra e l’impegno delle comunità.

Il programma prevede per domenica 2 marzo l'esibizione gruppi folk e sfilata di carri allegorici a cura dell’Associazione Culturale e Sportiva Guardia Grande, con la partecipazione del Gruppo Etnico Culturale Mamutzones de Samugheo, Sos Tintinnatos di Siniscola, Sonaggiaos e s’Urzu di Ortueri, Associazione Tumbarinos di Gavoi

Programma

15:00 | Partenza della sfilata da SP 55 bis – bivio Palmadula verso Guardia Grande

17:00 | Arrivo in piazza a Guardia Grande

Dalle 18:00 | Esibizione gruppi folk, premiazione dei carri vincitori, distribuzione frittelle

Dalle 19:00 | Musica e balli in piazza fino a tarda notte

Sono aperte le iscrizioni per la competizione dei carri allegorici. Per partecipare, è possibile contattare il +39 333 94 92 071 o il +39 339 75 69 107. La scadenza per le iscrizioni è fissata per venerdì 28 febbraio 2025 alle 18:30.

