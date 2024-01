Tamponamento a catena questa mattina, poco dopo le 10, sulla ss 131 “Carlo Felice” all’altezza del cavalcavia dello svincolo di Muros, nel territorio del comune di Cargeghe.

L’incidente in direzione Sassari, quattro i veicoli coinvolti. Lievi ferite per una persona, soccorsa in codice verde.

Traffico momentaneamente bloccato per le operazioni di soccorso ma già ripristinato.

Sul posto i soccorritori e i carabinieri di Ossi e Codrongianos per i rilievi.

Presente anche personale Anas per garantire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

