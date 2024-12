Tre aree di sosta temporanee a disposizione di residenti e ospiti per Capodanno. Alghero si prepara agli eventi del Cap d’Any in cui sono previsti nel Piazzale della Pace, nelle serate del 30 e 31 dicembre 2024, gli eventi “Deejay Time” con la partecipazione dei DJ Albertino, Fargetta, Molella e il concerto dei Negramaro.

In previsione del notevole afflusso di spettatori con auto al seguito, sono state individuate alcune aree esterne alla carreggiata stradale da adibire a “parcheggio temporaneo gratuito” nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni musicali.

Le aree disponibili a parcheggio temporaneo gratuito - dalle 8 del 30/12/2024 alle 20 del 01/01/2025 – sono di seguito indicate:

- sterrato ricompreso tra Via Amsicora, Via Aldo Moro e Via Diez;

- campo sportivo Don Bosco;

- sterrato ricompreso tra Via Castelsardo, Via Porto Torres, Via Calaresu e Via De Giorgio, con ingresso e uscita da Via Calaresu. Sarà istituito, in corrispondenza dell’accesso carrabile posto sulla Via Castelsardo, il divieto di sosta integrato con la zona rimozione con validità ed efficacia dalle 8 del 30 dicembre alle 20 dell’1 gennaio.

