Ad Alghero la festa per la notte più lunga dell’anno è già cominciata. Sotto il palco allestito nel piazzale della Pace ci sono alcuni aficionados, presenti dalla tarda mattinata.

Una piccola folla di fan in trepida attesa per assistere all’esibizione del loro beniamino: la star Luciano Ligabue che saluterà il 2024 davanti ad una folla, si prevede di oltre 20mila persone. Provengono da ogni parte della Sardegna. «Non vediamo l’ora, lui è un grande, il più bravo», dicono alcuni fan che arrivano da Cagliari.

Ligabue salirà sul palco dieci minuti dopo lo scoccare della mezzanotte. Intanto il centro storico è stato letteralmente preso d’assalto. Locali aperti e prenotazioni sold out nelle strutture ricettive. Il lungo weekend di Capodanno è iniziato dal 29 dicembre col triplo concerto di Anna, Noyz Narcos e Guè anticipato dal dj set di Wad e Val S.

Un tripudio. Ieri, sabato 30 dicembre, tutta la piazza era affollata per la coinvolgente dance anni '90, l'evento ha fatto ballare giovani e adulti, una festa che anticipa lo spettacolo di stasera, 31 dicembre, con il live dj set di Nikki e dj Aladyn direttamente da Radio Deejay e l’attesissimo concerto di Luciano Ligabue, per la prima volta nella sua carriera in piazza a Capodanno.

