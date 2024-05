Una estate musicale ricca, con i big della canzone internazionale. Tanti progetti portati a termine, altri ancora in itinere. Andrea Delogu e Sara Govoni ex componenti del Cda della Fondazione Alghero, lasciano un ente in salute.

«Prima di andare via ho voluto rinnovare i contratti di lavoro agli operatori della Grotta di Nettuno», ha detto Delogu durante la conferenza stampa convocata in una sala del ristorante Rafel per un bilancio del lavoro svolto finora in Fondazione, ma anche per fare chiarezza dopo la “cacciata” voluta dal sindaco Mario Conoci che con un decreto due settimane fa ha azzerato il Cda.

«Non per motivi politici, piuttosto personali», ha dichiarato Andrea Delogu che a giorni convocherà l’assemblea dei soci per consentire il cambio di guardia. Del nuovo Cda faranno parte Neria De Giovanni, Roberto Cau e Pier Paolo Carta.

«Non ho ancora compreso questa decisione e spero non si tratti di una operazione prettamente economica», ha aggiunto Delogu. Infine l’auspicio che vengano presto bandite le gare per mettere in sicurezza l’anfiteatro di Maria Pia e Lo Quarter, in modo da consentire il regolare svolgimento della rassegna musicale estiva già programmata.

