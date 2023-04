Subito una riunione straordinaria e urgente del Consiglio Comunale perché anche la massima assemblea cittadina si esprima sul caos aeroporti. Lo chiedono i consiglieri del centrosinistra Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo, alla luce della presa di posizione della Regione e dell’intervento da parte dell’Enac che ha sospeso l’operazione di fusione delle due società di gestione di Alghero e Olbia.

«C’è in gioco non solo una sinergia tra società di gestione e la governance degli aeroporti, ma, riteniamo, il ruolo, la prospettiva e la sopravvivenza dello scalo algherese. La diversificazione di rotte e vettori, lo sviluppo del nostro scalo oltre l’imminente stagione, il superamento delle criticità espresse a vario livello, sono da affrontare con urgenza e determinazione, prevedendo la presenza in Consiglio Comunale anche dei rappresentanti dell’esecutivo regionale e dei vertici della F2i».

© Riproduzione riservata