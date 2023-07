Forse era stato investito da un’auto il cane che questa mattina, intorno alle 11,30, è stato soccorso dai vigili del fuoco sulla 131, al chilometro 191,700.

L’animale ha cercato riparo sotto lo spartitraffico della trafficatissima statale. A seguito delle segnalazioni di alcuni automobilisti, qui lo hanno raggiunto gli uomini di una squadra del comando di Sassari, supportati da operai dell’Anas e dagli agenti della polizia locale di Codrongianos.

Per effettuare l’intervento è stato necessario chiudere una corsia, in direzione del capoluogo turritano. Il cane era stremato: è stato trasferito in una clinica veterinaria di Usini per le cure.

