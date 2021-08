Per il secondo anno di fila, niente bagno di folla per ringraziare la Madonna di mezz'agosto con i Candelieri dei Gremi.

Il Covid circola ancora e Sassari deve adeguare alle misure restrittive anche la festa più amata e antica, che ha origini addirittura nel 1.300. Le indicazioni dell'ordinanza emessa dal sindaco Nanni Campus sono precise.

Per l’intera giornata mascherina obbligatoria per gremianti, i portatori dei ceri, e a anche per chi assisterà alla vestizione dei Candelieri e al trasferimento dal luogo della vestizione a piazza Santa Maria: “I dispositivi di protezione delle vie respiratorie dovranno essere indossati regolarmente sia all’interno di piazza Santa Maria che in Chiesa (entra solo chi ha il pass) fino al termine della cerimonia religiosa".

Vietata qualsiasi forma di assembramento e anche per non indurre in tentazione gli spettatori, vietato far ballare i Candelieri. Sarà la Polizia Locale a vigilare su tutte le fasi della "Faradda".

