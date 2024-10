Il 19 ottobre, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale contro il Cancro al seno, istituita dall'OMS con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia e promuovere l'accesso alla diagnosi e a cure tempestive ed efficaci.

In questa occasione, il Rotary Club Alghero organizza per sabato 19 dalle 17 presso la Sala Meeting dell’Hotel Catalunya, l’incontro dal titolo “Dalla cura del corpo alla cura dell’anima”. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione Alghero, della Camera di Commercio, di Confcommercio Nord Sardegna e dall’AIRC, rientra nell'ambito del progetto "per non dimenticare", che il Club di Alghero porta avanti dal 2022.

L’appuntamento di sabato permetterà di raccogliere fondi da destinare alla fascia più debole della popolazione femminile di Alghero che non rientra nella esenzione del ticket per lo screening mammografico ed ecografico e che quindi, per motivi economici, deve rinunciare ad eseguire l'esame. Una parte dei fondi raccolti sarà inoltre destinata a supportare le esigenze del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Alghero.

«Attraverso poesie, musica, testimonianze ed una emozionante mostra fotografica, si è voluto incoraggiare le donne a non avere paura della diagnosi, di una parola che ancora terrorizza, a non nascondersi e insegnare loro il modo di comunicare la malattia, soprattutto ai familiari più cari, con le parole giuste, grazie all'aiuto di professionisti opportunamente formati», si legge in una nota.

© Riproduzione riservata