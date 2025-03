Il Psd’Az di Alghero attacca l’ex sindaco Mario Conoci sul progetto del campo-boe: «Lui si è dissociato, ma non è possibile che non sapesse».

Proseguono dunque le polemiche e i botta e risposta sul piano degli ormeggi galleggianti in Area marina protetta. Il consiglio comunale, intanto, ha approvato all’unanimità, con il voto favorevole di tutti i 19 presenti, una risoluzione che impegna il Consiglio Direttivo del Parco di Porto Conte a intraprendere tutte le azioni e verifiche necessarie per la rimodulazione del progetto di posizionamento delle boe. Il progetto, promosso dall’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ha suscitato diverse perplessità, portando alla discussione di una mozione urgente presentata dal presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas.

«Il voto unanime sancisce il ruolo determinante della politica, che ha saputo rispondere con senso di responsabilità e coesione», ha dichiarato Christian Mulas, sottolineando l’importanza di un’azione unitaria tra maggioranza e opposizione. «Abbiamo tutti la responsabilità di agire su un procedimento che coinvolge la classe politica di ieri e di oggi, tenendo conto che la prosecuzione del progetto nelle condizioni attuali rischia di compromettere il rapporto fiduciario tra istituzioni, cittadini e operatori economici», ha aggiunto Mulas.

«Oggi non è dato comprendere perché qualcuno, seppure all’epoca con evidenti responsabilità nell’approvazione del progetto di cui oggi si cerca di rimodulare la portata, tenti ora di cambiare la verità storica. L’ex sindaco Conoci, dissociandosi e dichiarando di non avere mai avuto notizia dell’esatta portata del suddetto progetto che ha invece condiviso in tutte le fasi del procedimento di approvazione, ha perso un’altra occasione per astenersi dall’intervenire a sproposito nel dibattito politico cittadino. È inaccettabile che un ex primo cittadino possa dichiarare di non essere a conoscenza di un progetto così rilevante per il territorio, soprattutto considerando l'importanza strategica dell'Area marina protetta di Porto Conte per l'ecosistema locale e per l'economia legata al turismo nautico. Tali dichiarazioni rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di gettare discredito su un'iniziativa che mirava alla salvaguardia ambientale e alla regolamentazione dell'ormeggio delle imbarcazioni», dicono dal gruppo del Psd’Az.





