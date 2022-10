Camper a fuoco in prossimità del centro cittadino di Alghero. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha distrutto interamente il mezzo parcheggiato all’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Matteotti. Le fiamme si sono estese anche ai cassonetti dei rifiuti, posizionati vicino al camper.

Il proprietario, residente ad Alghero in un’altra zona della città, è stato allarmato dalle forze dell’ordine accorse sul posto. I Vigili del fuoco del distaccamento locale intervenuti tempestivamente hanno dovuto faticare non poco prima di domare le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza, nella tarda serata di ieri, sono terminate dopo circa due ore.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Sull'origine dell'incendio indaga il Commissariato di polizia.

© Riproduzione riservata