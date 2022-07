La Parrocchia di Santa Maria a Torres e tutta la comunità di Campanedda, frazione di Sassari ubicata nella Nurra, hanno vissuto un momento ecclesiale e sociale unico.

La celebrazione della prima Santa Messa di un suo figlio, Fra Marco Antonio Uras, membro dell’Ordine francescano dei Frati Minori, appartenente alla Custodia di Terra Santa.

La cerimonia si è svolta all'aperto ed è iniziata alle ore 19, sul sagrato della chiesa. Presente tantissima gente e durante la funzione ci sono stati momenti di gioia e commozione. Anche l'arcivescovo di Sassari Mons. Gian Franco Saba e il vescovo di Alghero - Bosa Mons. Mauro Maria Morfino hanno presenziato solennemente all'evento.

Tutta la borgata agricola, e non solo, si è stretta quindi attorno a Fra Marco, nato a Campanedda 41 anni fa. Dieci anni fa il suo ingresso nel postulato dei Frati Minori a Montefalco (Pg), al quale ha fatto seguito nel 2014 il periodo di noviziato presso il Convento di La Verna (Ar), dove ha emesso la prima Professione nel 2015.

Subito dopo, facendo parte della Custodia di Terra Santa (la Provincia ecclesiastica dei Frati Minori che ha cura, a nome della Chiesa Cattolica, dei santi luoghi della vita di Gesù) il trasferimento a Gerusalemme, dove ha proseguito la formazione spirituale e gli studi teologici.

Fra Marco Antonio Uras celebra la messa (foto L'Unione Sarda - Tellini)

Fra Marco Antonio Uras è stato ordinato Diacono nel 2021. Il 29 giugno scorso è stato ordinato Presbitero da Mons. Pier Battista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, nella Chiesa di San Salvatore in Gerusalemme.

“La Prima Messa di Padre Marco rappresenta un momento storico per la Parrocchia di Santa Maria a Torres - spiega il Parroco di Campanedda Don Francesco Marruncheddu –. Infatti è la prima volta, nei 63 anni di vita della Parrocchia, che un componente di questa comunità diventa Sacerdote. La nostra è una parrocchia ancora giovane e non aveva avuto ancora questo dono. Anche per me perciò è stata una gioia immensa - conclude - poiché ho aiutato Fra Marco in questo suo grande percorso di fede".



