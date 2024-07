Ottimo riscontro per il percorso formativo realizzato dalla Camera di Commercio di Sassari dedicato all’Intelligenza Artificiale che ha coinvolto 43 allievi. Quattro i corsi per 300 ore totali di formazione di cui 210 frontali e 90 dedicate a workshop tematici.

Il principale è stato il corso sul tema “Da zero a deep learning. Formazione tecnica per diventare sviluppatori di intelligenza artificiale: dalle basi di Python ai Large Language Models” che ha previsto lezioni per un totale di 150 ore.

Gli altri tre corsi, ciascuno per un totale di 50 ore, hanno riguardato: “Intelligenza Artificiale per sviluppatori, corso avanzato di large languagemodels” dedicato agli sviluppatori; “Intelligenza Artificiale Generativa & Prompt Engineering. Potenzialità e strumenti chiave per MPMI e liberi professionisti” rivolto a imprenditori, liberi professionisti e lavoratori; “Intelligenza Artificiale per i Leader del futuro. Intercettare e cogliere le nuove sfide e opportunità che offre l’intelligenza artificiale” finalizzato alla formazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

I partecipanti hanno lavorato in gruppo su casi reali e pratici proposti da importanti aziende selezionate da H-FARM, tra cui Banca Intesa, Moncler, Toyota, Gruppo Alajmo, Cesar arredamenti.

Tutto attraverso l’I-Lab – Centro di Competenza Digitale – che ha attivato l’Accademia Digitale dedicata alla diffusione della cultura digitale e allo sviluppo e consolidamento di nuove competenze specifiche e professionalizzanti.

