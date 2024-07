Cambio al vertice per il Rotary Club Porto Torres.

Alla conclusione dell’anno rotariano 2023-2024, alla presenza di soci e ospiti, si è svolta presso l’Hotel Libyssonis la cerimonia del passaggio di campana tra il presidente uscente Piero Tolu e il presidente entrante Fernando Ruberti che ha indossato il prestigioso collare. L’evento si è svolto alla presenza di Giancarlo Chessa, assistente del Governatore nell’anno rotariano 2024-2025 del Distretto 2080 e di autorità rotariane dell’isola. Il past president Piero Tolu ha tracciato un bilancio del suo mandato attraverso molteplici iniziative che hanno coinvolto l’istruzione, oltre al consueto Premio Parodi consegnato allo studente diplomato all’Istituto Nautico Paglietti. Altre attività, a favore della comunità locale, si sono svolte attraverso serate di beneficenza, al fine di raccogliere fondi per l’eradicazione della Polio, ancora presente in Pakistan ed in Afganistan.

Al neo presidente Fernando Ruberti, 68 anni, colonnello in congedo della Guardia di Finanza, ormai da 25 anni radicato in Sardegna, il compito di dare spinta a nuove iniziative e attività che lo impegneranno nei prossimi mesi. Ha illustrato i valori a cui dar maggiore impulso, in linea con le suggerite direttive nazionali ed internazionali.

«Tra i temi che ci vengono suggeriti, a cui ci dovremmo ispirare sicuramente quello della pace», ha detto nel suo lungo discorso,«dobbiamo essere promotori attivi di pace, quindi portatori di giustizia, di uguaglianza e di rispetto per la vita, e pensare ad una maggiore inclusione nei rapporti sociali, rivolgendo il servizio professionale dei soci alle scuole del territorio nei settori della sicurezza del lavoro, della legalità e della sicurezza sociale».

Il consiglio direttivo del Rotary Club Porto Torres si compone, oltre che dal presidente, dal past presidente Piero Tolu, dalla vicepresidente Monica Sanna, dal Segretario e presidente designato Giuseppe Spiga, dal tesoriere Giovanni Maria Carboni, dalla prefetta Maria Antonietta Rozzo, dai consiglieri Pellegrino Iandolo e Antonio Turra e dal Segretario esecutivo Monica Sanna. Presenti alla manifestazione erano anche i giovani del Rotaract di Porto Torres, intervenuti per testimoniare il presente ed il futuro dei principi rotariani attraverso la scelta di “servire” al di sopra di ogni interesse personale.

