Cento alberi piantati a Cala Reale, nell’isola dell’Asinara, un’iniziativa inserita nell’ambito del progetto di rete “Incendi e Cambiamenti Climatici” che ha coinvolto i Ceas regionali aderenti alla rete I.N.F.E.A.S.

L’obiettivo è realizzare attività informative, educative e di sensibilizzazione per studenti e comunità locali riguardo alle problematiche degli incendi – cause, effetti e comportamenti - e dei cambiamenti climatici, e per riconoscere e condividere i valori comuni, di agire come cittadinanza globale, di essere consapevoli del proprio stile di vita e dell’impatto sociale, ambientale ed economico delle scelte che operiamo. In tale contesto regionale, il Parco Nazionale dell’Asinara ha presentato un percorso intitolato “Accendiamo il cambiamento”, suddiviso in 5 macro-azioni, che hanno preso avvio nel mese di gennaio 2024.

Nei giorni scorsi è stata attuata l’azione di piantumazione prevista dal progetto che ha visto il coinvolgimento di tre istituti superiori. Insieme hanno collaborato nell’attività di piantumazione di 100 piante organizzata a Cala Reale, nel terreno intorno al Centro Informazioni. Le piante sono state fornite dal vivaio di Sassari dell’Agenzia Forestas e comprendevano sia arboree come leccio e olivastro, sia arbustive come piante aromatiche. La manifestazione è stata coordinata dalle guide ed educatori del Parco, studenti e insegnanti che hanno partecipato con grande entusiasmo alla messa a dimora delle piante.

Le attività di progetto sono state diverse e hanno coinvolto sia le istituzioni scolastiche che la cittadinanza attiva nei temi la divulgazione e l'informazione sulle metodiche corrette per la prevenzione degli incendi e la correlazione tra questi e il cambiamento climatico, sulla legislazione vigente e le sanzioni amministrative e penali derivanti da comportamenti illeciti, sui vantaggi economici per l’Ente Parco e la comunità sulla gestione consapevole del territorio.

