Due porte, un pallone, ed ecco che l'androne diventa uno stadio, dove i bambini giocano insieme ai loro idoli rossoblù. Questa mattina una delegazione di giocatori e dirigenti della Torres ha fatto visita al centro diurno per minori “Casa Santi Angeli” di Sassari. Era presente anche Antonio, in rappresentanza di “Assi Gulliver”, l’ associazione che si occupa di seguire i ragazzi con sindromi rare.

La rappresentanza rossoblù, composta da Scotto, Antonelli, Dametto, Giorico, Casini, Mercadante, Mastinu e Fischnaller, accompagnata dal Presidente Stefano Udassi e dal dirigente Alessandro Gadau, ha portato doni ai bambini e si è intrattenuta per qualche piacevole momento di svago. Gli ospiti della struttura non hanno esitato a far comparire due porte per un improvvisata quanto spettacolare partita di calcio tenutasi nell’ androne. Un momento che i ragazzi difficilmente scorderanno e che potranno raccontare agli amici.

Il Centro Diurno per minori “Casa Santi Angeli” si pone come obiettivo quello di potenziare l’accoglienza già in atto, in collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe, di bambini e adolescenti in condizione di disagio familiare e/o sociale per mezzo di personale specializzato nella realizzazione di attività socio-educative finalizzate all’ acquisizione e al mantenimento di abilità fisiche, cognitive, relazionali e dell’autonomia personale.

