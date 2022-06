Oggi a Calangianus, per la gioia di tutti i bambini e non solo, verrà riaperto con un nuovo look il parco Siddaiu. L'Amministrazione comunale ha provveduto ad una totale manutenzione e all'installazione di nuovi e moderni giochi, che fanno del parco un gioiello verde incastonato tra le mura cittadine.

Si chiude quindi un progetto da 75mila euro (fondi statali) che precedentemente aveva interessato l'area fitness in piazza Cassitta e nuovi giochi nello spazio esterno della scuola d'infanzia.

"Una conclusione positiva di un progetto a cui tenevamo molto”, spiega il sindaco di Calangianus Fabio Albieri, appena riconfermato. "I nostri programmi procedono all'insegna della continuità e senza eccessivi proclami. Stiamo lavorando per i cittadini e questo ci basta". A Calangianus in questi giorni è inoltre in corso la bitumazione di alcune importanti arterie. Venerdì 1 luglio, alle ore 18 e 30, presso l'Aula consiliare, si terrà invece il primo Consiglio comunale della nuova legislatura. Tra gli ordini del giorno la presentazione della Giunta e l'elezione del Presidente del Consiglio comunale.



