Cala Reale e Cala d’Oliva i due borghi più importanti del Parco nazionale dell’Asinara, a circa 8 chilometri di distanza uno dall’altro, diventano zone D, simili alle zone del parco della Maddalena dove gli aspetti vincolistici vengono contenuti e modificati, sempre nel rispetto dell’ambiente ma tali da consentire nuove prospettive di gestione e sviluppo di attività imprenditoriali.

Si tratta di una delle novità contenute nel Piano del parco che, terminata la fase di aggiornamento tecnico, si avvia ad affrontare la fase di interlocuzione la Comunità del Parco: Comune, Provincia e Regione. Spetta a quest’ultima l’adozione del documento di pianificazione con delibera di giunta. Il Piano diventerà così esecutivo nell’arco di sei mesi.

L’obiettivo è creare un rapporto sinergico tra Comune, Ministero e Regione per poter mettere la Reale al centro di un sistema di alta formazione, con percorsi di studi per garantire un Centro di ricerca di eccellenza nell’Isola. Per raggiungere tale risultato verranno utilizzati gli immobili che fanno capo ai vari Ministeri, convogliati e destinati alle attività di formazione, percorsi di ricerca e studio in collaborazione con le università del territorio.

Spazi per le scuole e la convegnistica internazionale per la ricerca per l’alta formazione internazionale, con un centinaio di posti disponibili per i visitatori e i partecipanti. Tutto questo sarà possibile aprendo agli investimenti di privati per la gestione di tali centri di cultura di alto livello.

