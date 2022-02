L’allarme è scattato quando una donna che vive a Trieste ha chiamato il 113 per segnalare che, da giorni, non riusciva a mettersi in contatto con un suo anziano cugino, affetto da varie patologie, che vive a Sassari: quel telefono squillava sempre a vuoto.

A casa dell’uomo sono andati gli agenti della Questura cittadina e dall’interno dell’abitazione hanno sentito provenire flebili lamenti. Hanno cercato di tranquillizzarlo, di tenerlo vigile, e lui è riuscito a spiegare che era riverso a terra da diversi giorni, era caduto e a causa di un trauma a una gamba non era più riuscito ad alzarsi. I poliziotti hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario che sono entrati in casa attraverso una finestra.

Il 76enne era molto provato dalla lunga permanenza sul pavimento, senza mangiare, senza bere e senza poter assumere i suoi farmaci.

L’ambulanza lo ha accompagnato in ospedale.

(Unioneonline/s.s.)

