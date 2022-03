Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio alla periferia di Sassari.

Il titolare di un impresa edile è caduto da una scala mentre eseguiva dei lavori in un edificio della zona industriale di Predda Niedda.

Il malcapitato è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni sono gravi, i medici hanno riscontrato la frattura di un braccio e di diverse costole. L’imprenditore non è in pericolo di vita ma resta sotto stretta osservazione.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale e gli ispettori dello Spresal della Asl di Sassari per eseguire i rilievi.

