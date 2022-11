Brutta disavventura per un cacciatore, aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia nelle campagne di Erula.

L’incidente nel pomeriggio, intorno alle 17.30, in un’area boschiva poco distante dal piccolo centro dell’Anglona.

L’uomo, 68 anni, è rimasto ferito a una gamba. L’animale gli si è avventato contro all’improvviso e il cacciatore è caduto a terra sanguinante. Il cinghiale aggressivo lo ha colpito agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del del 118 di Chiaramonti Soccorso che gli hanno prestato le prime cure. Il cacciatore è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso di Tempio e in seguito trasferito all’ospedale di Olbia dove i medici gli hanno riscontrato delle lesioni al retro della coscia. Per fortuna è riuscito ad allontanare l’animale per evitare conseguenze ben più gravi.

Sono sempre più frequenti le aggressioni nei confronti dell’uomo da parte dei cinghiali cosiddetti “solenghi”, ungulati solitari che spesso si trovano a spasso per le campagne alla ricerca di cibo.

