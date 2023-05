Nuovo intervento, nel settore dei lavori pubblici, per l'amministrazione comunale di Burgos guidata dal sindaco Leonardo Tilocca, che ha deciso di far rinascere il parco giochi comunale.

«In più occasioni, abbiamo manifestato il nostro desiderio di voler realizzare nella nostra comunità uno spazio ricreativo per bambini e ragazzi - ha dichiarato il primo cittadino -. Un luogo al centro del paese da adibire alla crescita, alla formazione e all'incontro, con finalità educative e formative».

L'area in cui si è pensato di installare i giochi, con una piccola casetta e delle panche in legno, si trova all'interno del "Parco Bonifacio Tilocca".

«È bello poter vedere i nostri fanciulli, in compagnia dei loro amici, trascorrere momenti di crescita, spensieratezza e sano divertimento - prosegue Tilocca -. Vista la sua posizione, adiacente alla struttura che ospita le scuole materne ed elementari, sarà un'occasione in più per una visita da parte degli alunni. Dopo questo primo intervento, pensiamo di continuare a dedicare particolare attenzione alla riqualificazione dell'intera area circostante. In particolar modo con la sistemazione e la cura del verde e il posizionamento di altri giochi e attrezzi ginnici».

«Spero e mi auguro di vero cuore che venga ben custodito e preservato negli anni, affinché il rispetto per la cosa pubblica diventi una priorità per ognuno di noi - conclude il sindaco -. Facciamo in modo che questo luogo sia sempre rispettato, con lo stesso entusiasmo e l'amore con cui si è voluto realizzare».

