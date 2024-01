«Dimettiti o sei morta».

Gravissime minacce a Burgos contro la consigliera comunale Silvana Pisanu: ignoti hanno posizionato un cartello intimidatorio a pochi passi dall'uscio di casa e bossoli per terra. E non è la prima volta: dall'inizio dell'anno è sotto la minaccia di uno o più persecutori anonimi che la vogliono fuori dal Consiglio comunale.

Un primo messaggio è apparso pochi giorni dopo il capodanno su un muro all'uscita del centro abitato. Ora un’altra minaccia, proprio dove abita la consigliera. Indagano i carabinieri della Compagnia di Bono, che stanno vagliando diverse piste per cercare di risalire ai responsabili e hanno rafforzato la sorveglianza attorno ai luoghi frequentati da Silvana Pisanu e dai suoi familiari.

L'argomento sarà portato anche in Consiglio comunale: il gruppo di opposizione ha protocollato una richiesta di convocazione urgente dell'assemblea per discutere pubblicamente dei fatti e manifestare la massima solidarietà alla consigliera.

Anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha inviato un messaggio di solidarietà, vicinanza e sostegno a Pisanu: «Nell’esprimerle la mia solidarietà personale e della città di Nuoro per il gravissimo gesto compiuto ai suoi danni – ha scritto il sindaco -, desidero manifestare la profonda vicinanza dell’amministrazione comunale in un momento così difficile. Sono convinto che l’attentato da lei subito sia l’ennesima ferita inferta con la logica della violenza alla intera Comunità di Burgos, che combatte con le armi del lavoro, del sacrificio, della trasparente e costruttiva volontà di fare, e che grazie a persone come lei trova tutela e sostegno in questa battaglia per la crescita e lo sviluppo. La esorto a reagire – ha concluso Soddu - profondendo ancora più impegno nel suo lavoro, per sconfiggere la logica della barbarie con quella della quotidiana normalità di chi vive la propria esistenza nel rispetto delle regole della convivenza civile».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata