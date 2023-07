Altra buona notizia per il comune di Burgos amministrato dal sindaco Leonardo Tilocca: su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici Pier Luigi Saiu, la Regione Sardegna ha stanziato 300mila euro per la messa in sicurezza della cappella del cimitero comunale.

«Da diversi anni la struttura era chiusa per inagibilità - ha dichiarato il primo cittadino -. La stessa infatti presenta gravi problematiche, un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica. In qualità di amministrazione comunale, a tal proposito abbiamo presentato agli uffici regionali, un progetto di ripristino nell'ottica della programmazione inerente le opere pubbliche.

«Sentiamo il dovere di ringraziare l'Assessore Saiu e il consigliere regionale del Goceano, onorevole Daniele Cocco, per la loro disponibilità e la grande sensibilità dimostrata nei confronti del nostro paese, nel reperire importanti risorse finanziarie per risolvere definitivamente un problema che con il passare del tempo si stava ulteriormente aggravando - ha concluso Tilocca -. Speriamo che quanto prima si possano iniziare i lavori e ridare vita ad un luogo sacro che merita tutto il nostro rispetto, in quanto oltre ad essere una struttura tanto caro ai nostri concittadini, ci ricorda tutti coloro che hanno vissuto e abitato la nostra comunità e di cui ne manteniamo vivo il loro ricordo. A breve saranno presentati ulteriori importanti progetti che saranno resi pubblici alla nostra comunità».

