Indagini in corso a Burgos per accertare le cause di un incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì ha avvolto un’autovettura posteggiata in via XX Settembre.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato intorno alle 3, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bono, che hanno domato le fiamme.

Nessuna persona coinvolta, ma la vettura è andata completamente distrutta.

In azione anche i carabinieri di Benetutti, che hanno avviato accertamenti.

