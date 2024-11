Aggressione di due ragazzi a Sassari contro un 60enne.

L'uomo è stato colpito da pugni in faccia da un paio di giovani in via Marginesu e ha riportato la frattura del braccio e un trauma cranico.

Soccorso dal 118 è stato condotto in codice rosso in ospedale.

Indaga la Polizia di Stato.

