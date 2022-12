Un giovane algherese è stato aggredito e rapinato e due persone sono state arrestate.

La scena che diversi testimoni si sono trovati davanti è stata terribile. Venerdì mattina, in una strada secondaria di Alghero, hanno visto un uomo a terra col volto insanguinato e due aggressori lo prendevano a calci e pugni, tanto da spappolargli la milza, portandogli via il portafoglio – con documenti, carte di credito e denaro -, e della droga. Infine erano fuggiti a bordo di un’auto di colore celeste. È stato questo dettaglio a essere importante nella ricostruzione della vicenda che ha portato poi ieri pomeriggio all’arresto di due pregiudicati accusati di rapina in concorso e lesioni gravissime. Sono un 42enne e un 33enne.

I carabinieri erano arrivati sul posto in pochi minuti dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento via telefono. I due uomini nel frattempo avevano fatto perdere le loro tracce ma hanno commesso un passo falso: hanno tentato, riuscendo in alcuni casi, di prelevare contanti attraverso le carte rubate. È stato così possibile rintracciarli a Tula. E dal ritrovamento nell’auto di vari bagagli è chiaro che stessero anche pensando di lasciare l’Isola.

Il ragazzo aggredito è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico con il quale gli è stata asportata la milza.

