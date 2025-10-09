Cambio al vertice, oggi nella caserma Gonzaga a Sassari, nel 45° Reparto Comando e Supporti Tattici “Reggio” tra il Tenente Colonnello Alfonso Fasulo e il parigrado Alessandro Cavezzale.

Fasulo, nell’accomiatarsi, ha rimarcato l'impegno espresso dal personale militare e civile del Reparto durante il suo anno di comando, soffermandosi sull’efficacia del sostegno logistico e del sistema delle telecomunicazioni a favore della Brigata.

Il generale di Brigata Andrea Fraticelli, comandante dei "sassarini" e che ha presieduto la cerimonia, ha elogiato la flessibilità e il pragmatismo dei militari del 45°, capacità emerse nelle attività legate non solo al rifornimento e all’approvvigionamento di viveri, combustibili, vestiario, materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ma anche con i trasporti e il mantenimento dei materiali d’armamento, delle trasmissioni, della sanità, della motorizzazione e della relativa ricambistica.

Tra le numerose attività svolte, il 45° Reparto Comando e Supporti Tattici “Reggio” ha anche fornito personale per l’operazione “Strade sicure” nella piazza di Napoli.

© Riproduzione riservata