Cinghiali a spasso per Sassari Due. Gli avvistamenti sono quotidiani da parte degli abitanti del quartiere che ormai documentano lo scorrazzare degli animali anche sui video, diffusi poi sui social, e lanciano l’allarme sul loro proliferare.

“Il gruppo - dichiara un residente - è composto da dieci cinghiali ma possono arrivare anche a venti, inclusi esemplari molto piccoli”. Si spostano in branco, di mattina presto o di notte, e il loro tragitto preferito è quello che va da via Pertini a via Ruffili: “Ma di solito, come hanno fatto anche oggi, attraversano il parco che si trova di fronte alla scuola materna in via Enrico Berlinguer”.

Nessun timore da parte dei suini verso gli umani, di fianco a cui passano senza problemi mentre, come stamattina, scappano davanti all’abbaiare dei cani. La presenza dei cinghiali è motivata anche dalla vicinanza di Sassari Due alle campagne e all’agro: “Qui ci sono molte ghiande di cui vanno ghiotti”. Ma l’aumento dei mammiferi si registra in altre parti della città come, soprattutto, nel quartiere di Monte Rosello, un’altra zona dove vengono visti con frequenza: “Ormai si sono abituati alla città”.

