Si chiama Gianmario Mundula l'allevatore di Bottidda morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato nella strada provinciale 113, tra Nughedu San Nicolò e Ittireddu.

L'uomo, 35 anni, single, faceva l'allevatore ma gestiva anche un agriturismo nelle colline fra Nughedu, San Nicolò e Bono, in una zona impervia ma molto suggestiva.

La sua prematura scomparsa ha destato profondo cordoglio e dolore in tutta la comunità di Bottidda, e non solo, che si sta stringendo in queste ore attorno ai familiari della vittima: padre, madre, una sorella e un fratello.

Commosso il ricordo del sindaco Ivo Nieddu, quasi coetaneo della vittima."Gianmario era un gran lavoratore, una persona solare. Sempre disponibile con gli altri e mai una parola fuori posto. La sua scomparsa è una gravissima perdita per il paese e tutto il territorio".

La salma di Gianmario Mundula è stata già trasportata presso la sua abitazione.

L’incidente è avvenuto all’alba, il 35enne è andato a finire con l'auto in una scarpata. L’auto e il corpo dell’allevatore sono stati trovati solo intorno a mezzogiorno, dopo le ricerche dei familiari che non avevano sue notizie.

