Il sindaco-medico di Bonorva, Massimo D’Agostino, costretto ancora una volta a tenere il camice e a prolungare il suo servizio di assistenza sanitaria per il bene della sua comunità.

Nessuno ha risposto all’ennesimo bando per assumere l'incarico di medico di medicina generale. Quello del primo cittadino terminerà sabato 11 aprile, mentre la settimana tra il 13 e il 17 aprile devono essere effettuate alcune operazioni amministrative dalla Asl e quindi l'ambulatorio resterà chiuso, quindi il sindaco non potrà prescrivere alcuna ricetta e saranno sospese anche quelle tramite WhatsApp, email e telefoniche.

«Il mio nuovo incarico inizierà lunedì 20 aprile, sempre nello stesso ambulatorio e con gli stessi orari», precisa D’Agostino. Pertanto, da quel giorno, riprenderà anche la normale attività dello studio medico. «Per necessità urgenti, quelle vere, sapete come trovarmi», sottolinea D’Agostino che rassicura i suoi pazienti, pronto a svolgere un doppio incarico con impegno e sacrificio per non lasciare la comunità senza alcuna copertura sanitaria, impedendo a molti, soprattutto anziani e fragili, di spostarsi in altre località per vedersi rispettare il diritto alla salute.

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