Bonorva omaggia, per la ventinovesima volta, il suo pane tipico, lo "Zichi". Una festa che, ogni anno, richiama tantissimi visitatori, anche dalle zone più disparate della Sardegna, per degustare questa specialità tipica di Bonorva, alla quale sono stati dedicati tantissimi studi.

Un evento, inserito all'interno del programma "Salude & Trigu" della Camera di Commercio di Sassari, organizzato dalla Pro loco e dal comune con il sostegno della Regione Sardegna, che si articolerà in due giorni ricchi di appuntamenti.

Venerdì 11 agosto, alle 18, ci saranno i giochi in piazza per i bambini. Alle 19 sarà inaugurata la mostra "Le Germinazioni di Giuseppe Carta" seguita dalla premiazione della quinta edizione del "Zichitto d'Oro", assegnato quest'anno a Padre Salvatore Morittu. Alle 20 e alle 22, in collaborazione con il comitato di Santa Vittoria, si terranno, rispettivamente, la bisteccata in piazza e una serata musicale in compagnia dei Marlo e dei Zenias.

Sabato 12 agosto, dalle 13, è prevista la sagra solidale, con lo zichi che sarà offerto a tutti. Alle 18 in programma la sfilata e il concerto delle bande musicali di Alghero, Ossi, Ozieri, Ploaghe e Ittiri. Alle 22 il gran finale con il concerto dei Modena City Ramblers e degli Istentales.

«Siamo contenti perché sarà una bella edizione - ha dichiarato il sindaco, Massimo D'Agostino -. Siamo consapevoli del fatto che questo pane sta diventando sempre più famoso e utilizzato. A breve aprirà anche un quarto forno. Il prodotto sta avendo la fortuna che meritava e, per questo, siamo molto soddisfatti».

