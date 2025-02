Messaggi di solidarietà da tutta l’Isola per il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, dopo la richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dalla Procura a suo carico e nei confronti della funzionaria dei Servizi Sociali comunali per una presunta omissione della procedura attivata per garantire assistenza a un’anziana del paese.

Il sostegno arriva dai sindaci e da altri amministratori del territorio e da tutta la Sardegna. Le indagini della Procura di Sassari sarebbero scaturite da un esposto presentato da ignoti, che riguardava il presunto abbandono di una anziana signora da parte della nipote.

Quindi l’avviso di garanzia indirizzato al sindaco e alla sua collaboratrice. Il primo cittadino afferma di avere la massima fiducia nei confronti della magistratura.

«Siamo convinti - sostiene D’Agostino - che l'esito del procedimento non potrà che confermare la correttezza del comportamento della funzionaria e la mia totale estraneità alla vicenda. Nel frattempo continueremo a lavorare per il bene della comunità».

