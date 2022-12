Non ha deluso le attese la quindicesima edizione del presepe vivente che ha animato le vie del centro storico di Bonnanaro.

Una manifestazione che non poteva mancare nel programma del Natale bonnanarese e che è stata riproposta dopo i due anni di sosta forzata dovuti alla pandemia da coronavirus.

Tante le persone che hanno potuto assistere alla rappresentazione della Natività di Gesù, venute anche da fuori.

Un evento che ha avuto inizio nella Chiesa di Santa Croce, per poi fare tappa in due dei siti principali del paese del Meilogu, palazzo Passino e Cantaru. Il corteo si è poi sviluppato in altre vie del centro storico, dove sono state posizionate le altre tappe, per poi concludersi in piazza San Giorgio.

Coinvolte praticamente tutte le associazioni di Bonnanaro che hanno accolto i visitatori proponendo piatti tipici.

© Riproduzione riservata