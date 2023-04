Manca ormai poco alla festa patronale di San Giorgio Martire a Bonnanaro. Sarà un ricco programma di eventi quello proposto dal comitato organizzatore, che comincerà venerdì 21 aprile alle 22, in piazza San Giorgio, con la “gara a chiterra”: si esibiranno Daniele Giallara, Marco Manca e Salvatorangelo Salis accompagnati alla chitarra da Bachisio Masia.

Sabato 22 aprile, alle 17.30, saranno recitati i vespri solenni animati dai canti del Coro della Confraternita di Santa Croce. Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa seguita dalla novena in onore di San Giorgio. Alle 22, in piazza Cavour, si terrà lo spettacolo musicale dei K20 seguito dal New Tour di Giuseppe Masia.

Domenica 23 aprile alle 8 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 10 ci sarà la benedizione dei cavalieri seguita dalla solenne processione con il simulacro del Santo per le vie del paese accompagnato dalla Banda Musicale di Macomer, dai costumi tradizionali, dai fucilieri e dai cavalieri rigorosamente in costume sardo. Alle 11 spazio alla Santa Messa con panegirico di Don Mario Tanca animata dal Coro della Confraternita di Bastia.

Alle 18.30 in piazza San Giorgio si terrà uno spettacolo di animazione per bambini con il gruppo Baby Fun. Alle 22, in piazza Cavour, si esibirà il gruppo etnico A Ballare con Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni.

Lunedì 24 alle 22, in piazza Cavour, grande attesa per il concerto dei Nomadi. Al termine ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria. Martedì 25 aprile, dalle 13, il comitato offrirà un pranzo conviviale alla cittadinanza di Bonnanaro e a coloro che hanno collaborato per l'organizzazione della festa. Durante la serata è in programma un intrattenimento con Angelo e Laura. Domenica 30 aprile alle 18 sarà la volta del “Cambio della Bandiera”, con la celebrazione della Messa e la fine della Novena.

