Ci sono nuove buone notizie per il comune di Benetutti, centro del Goceano, amministrato dal sindaco Daniele Arca. Dalle Regione sono in arrivo altri 290mila euro che serviranno per la messa in sicurezza di diverse strade urbane con interventi sugli asfalti e su alcuni marciapiedi.

«Dopo avere ricevuto un milione di euro per ripavimentare diverse vie del centro storico e altri 360mila euro ricevuti nel 2022, con i 290mila euro stanziati questo mese, arriviamo ad un totale complessivo di 1 milione 650mila euro di euro in soli investimenti sulle manutenzioni delle strade urbane - fanno sapere dal comune -. Entro l’anno partiranno i lavori sulle strade finanziate nell’annualità 2022. Un ringraziamento per l’impegno continuo a tanti amministratori e agli uffici comunali per la loro continua e prospicua collaborazione».

© Riproduzione riservata