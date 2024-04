Il Comune di Stintino ha conferito a Lucia Pagano la solenne benemerenza, in riconoscimento del suo instancabile impegno e dedizione verso la propria comunità. La signora Pagano è stata riconosciuta come una rappresentante esemplare dei valori di solidarietà e cultura, una fonte di ispirazione per la comunità e i suoi amministratori.

L'evento non è stato solo una celebrazione di valori ma anche un simbolo di gratitudine verso una delle sue più ferventi custodi. La sindaca Rita Limbania Vallebella, a nome di tutta l'amministrazione comunale e dei cittadini di Stintino, ha espresso la più sincera gratitudine e stima nei confronti della pensionata: «Per essere stata un esempio di donna indipendente, intelligente e tenace, fedele ai valori della tradizione stintinese di cui è intransigente custode».

Figlia di pescatore ha da sempre difeso e custodito la memoria della cultura di origine coltivando con passione e forza il culto di San Silverio, patrono di Ponza, nonostante le difficoltà non si è mai arresa e oggi la bandiera del Santo, con il carico di storia e di memoria delle famiglie dei pescatori della lontana isola, è viva e sfila nelle processioni. Ha dato esempio di disinteressato lavoro volontaristico occupandosi per anni del confezionamento a titolo gratuito delle vesti dei confratelli ed è stata sempre presente nella cura della chiesa parrocchiale impreziosendola con i corredi religiosi ricamati dalla madre Maria Riffuggia Balzano, abilissima sarta e ricamatrice.

