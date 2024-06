Trionfo per la Moldavia al beach wrestling “Sardinia” di Stintino. L’evento tenutosi presso il Club Ancora del borgo turistico, ha offerto spettacolo di fronte ad un paesaggio che aveva come sfondo il mare azzurro e la sabbia bianchissima del litorale stintinese. Presenti alcuni tra i migliori campioni internazionali giunti da tutto il mondo. Si sono sfidati per conquistare il podio sempre più ambito.

Il beach wrestling, infatti, con la sua crescente popolarità, è destinato a diventare presto una disciplina olimpica. A dominare il torneo la Moldavia presente con alcuni tra gli atleti più medaglisti a livello mondiale. Prima in classifica a squadre, la Moldavia ha vinto tutte le finali.

Dopo tre giorni di sport si chiude la manifestazione che ha richiamati tanti appassionati della lotta. Non si tratta però di una chiusura definitiva,perché a partire da domani, lunedì 17 giugno, Stintino ospiterà il training camp organizzati dalla Polisportiva Athlon Sassari.

