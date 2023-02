Un palazzetto dello sport più funzionale e in grado di accogliere competizioni sportive tra atleti affetti da disabilità, un appello lanciato più volte dalla società Gsd Porto Torres che ha finalmente trovato risposta.

La Regione ha concesso il finanziamento di fondi pari a 50mila euro a favore del Comune di Porto Torres per la valorizzazione dell’attività sportiva del basket in carrozzina, risorse finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di adeguare gli accessi, la mobilità interna e le attrezzature presenti al PalaMura.

La somma stanziata è frutto di una richiesta avanzata dal gruppo consiliare del Partito democratico in Regione, che ha presentato un emendamento al fine di rispondere ad un’esigenza manifestata dalla società sportiva del Gruppo sportivo disabili del basket in carrozzina di Porto Torres, squadra che milita nel campionato di serie A, protagonista di tanti successi e attualmente impegnata nella stagione europea per club con la fase in corso della Champions Cup.

L’intervento prevede l’adeguamento dei percorsi per accedere agevolmente alla struttura.

