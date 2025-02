Il Comune di Porto Torres, ente capofila del Coordinamento pedagogico territoriale dei servizi educativi per l’infanzia, presenta la seconda annualità del piano formativo rivolto ai docenti e all’intera comunità educante turritana. Il Coordinamento pedagogico territoriale (CPT) è l’organismo che riunisce tutti i soggetti che si occupano dell’offerta educativa rivolta alle bambine e ai bambini da 0 a 6 anni.

L’incontro, in programma giovedì 20 febbraio alle 17.30 nella sala consiliare del Comune, sarà aperto dall’assessora comunale alle Politiche dell'Infanzia Gavina Muzzetto. Il dirigente responsabile del Settore Politiche Sociali Flavio Cuccureddu e il pedagogista Marcello Tellini esporranno i risultati raggiunti nella precedente annualità formativa-informativa mentre i contenuti e le finalità della proposta educativa saranno illustrati nel dettaglio da Italo Fiorin e Irene Culcasi, rispettivamente, presidente e responsabile dell’area progetti della Scuola di Alta Formazione EIS dell’Universita LUSMA di Roma che cura gli aspetti formativi del CPT.

A Porto Torres il Coordinamento pedagogico territoriale è stato istituito nell’aprile del 2023, in linea con il decreto legislativo 65/2017, con l’obiettivo di sovrintendere, monitorare, promuovere e sviluppare la qualità pedagogica del segmento didattico ed educativo indirizzato alle bambine e ai bambini turritani. L’organismo, al quale da quest’anno partecipa attivamente anche il Comune di Stintino, è costituito dai servizi educativi per l’infanzia articolati in nidi e micro nidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare. Sono incluse anche le scuole dell'infanzia statali e paritarie. All’incontro parteciperà una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Stintino e i docenti e gli educatori delle scuole del territorio.

