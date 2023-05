Venticinque boe sono state posizionate nello specchio acqueo di Porto Torres. L’intervento è stato reso possibile grazie all’iniziativa partita dall’associazione dilettantistica Nautica Turritana “Amare il mare”, in base ad un accordo con il Comune di Porto Torres che ha fornito i materiali necessari al posizionamento dei gavitelli per la sicurezza balneare, così come previsto in materia dalle specifiche ordinanze della Regione Autonoma Sardegna e della Capitaneria di porto.

«Nonostante il mare piuttosto agitato, si è riusciti a posizionare in mare circa 25 boe, - ha spiegato Giorgio Ponti, presidente di Nautica Turritana – a partire dalle acque della Renaredda sino a quelle di Balai Lontano, a distanza di circa cento metri l’una dall’altra». L’operazione è stata effettuata da volontari dell’associazione, coadiuvati dal gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Porto Torres, che hanno messo a disposizione la loro professionalità e una grossa imbarcazione da lavoro . Le boe rimarranno in mare, a presidio della sicurezza dei bagnanti, sino alla fine del mese di ottobre e verranno poi riposizionate in acqua da aprile a ottobre di ogni anno.

