Auto incendiata al chilometro 168 della statale 131.

All’altezza di Giave, in direzione Sassari, una macchina per motivi in corso di accertamento è andata a fuoco.

Sul posto i carabinieri per regolare il traffico.

A quanto si apprende non ci sono persone coinvolte.

(Unioneonline/D)

